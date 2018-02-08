مباريات الدوري السعودي اليوم تُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباريات الدوري السعودي اليوم بطريقتها الخاصة، حيث دشنوا أكثر من هاشتاق على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأصبحوا جميعًا ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

ودشنت الجماهير هاشتاقي “النصر الهلال” و”الأهلي الفيصلي”، من أجل متابعة مباريات الدوري السعودي اليوم، وتبادلت الجماهير المعلومات والأهداف أولًا بأول، وأشادوا بالحضور الجماهيري المميز.

وتُشير نتيجة مباراة النصر والهلال إلى تقدم العالمي بهدفين مقابل هدف، أحرزهم جونيور كابانانغا ومحمد فوزير، وسجَّل للزعيم نيكولاس ميليسي، كما يتقدم الأهلي على الفيصلي بهدفين لهدف أيضًا سجلهما سلمان المؤشر وفيتفاتزيديس، وهز لويز غوستافو شباك الراقي.

وأشادت الجماهير بالنجم المتألق المنضم حديثًا لصفوف الهلال أشرف بن شرقي من خلال هاشتاق بن شرقي وتغنت الجماهير باللاعب المغربي، وشارك في الهاشتاق أكثر من 35 ألف مغرد ليُصبح ضمن الأكثر تداولًا.

وواصلت الجماهير التفاعل مع مباريات الدوري السعودي اليوم عبر هاشتاق وليد عبدالله الذي حمل انتقادات شديدة لحارس مرمى نادي النصر، وأكدت الجماهير أن مستوى اللاعب تراجع خلال هذه الفترة، وطالبوه بالتركيز من أجل كأس العالم 2018.

وأبدت الجماهير استياءها من التعليق على مباريات الدوري السعودي اليوم ودشنت هاشتاقًا يحمل اسم صوت المعلق وأكدت أنه غير واضح ومتداخل ولا يُمكن سماعه بشكل جيد.

وأطلق متابعو مباريات الدوري السعودي اليوم هاشتاقًا يحمل اسم ياسر الشهراني بعد حصوله على بطاقة صفراء، وأعربوا عن غضبهم لغيابه عن مباراة الشباب المقبلة.

وعبر هاشتاق سلمان الفرج تفاعل متابعو مباريات الدوري السعودي اليوم مع تبديل اللاعب في مباراة الهلال والنصر ودخل محمد كنو بدلًا منه بسبب الإصابة.







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