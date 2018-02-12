مباريات دوري أبطال آسيا اليوم تُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباريات دوري أبطال آسيا اليوم، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث دشنت أكثر من هاشتاق لمتابعة اللقاءات أولًا بأول وتبادل النتائج وأبرز الأحداث سريعًا.

وتُقام 4 مباريات في دوري أبطال آسيا اليوم، حيث انتهت مواجهة الدحيل القطري وذوب آهن بخسارة الفريق الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، واكتسح لوكوموتيف الأوزبكي فريق الوحدة الإماراتي بخماسية نظيفة.

وتواصل مباريات دوري أبطال آسيا اليوم بمباراتي الجزيرة والغرافة القطري، وتُشير النتيجة إلى تقدم الفريق الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما يتقدم الأهلي السعودي على تراكتور تبريز الإيراني بهدف نظيف.

وسيطرت مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني على قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث دشن الجمهور أكثر من هاشتاق حملوا أسماء الأهلي تراكتور، مهند عسيري، مؤمن زكريا، بعد مشاركته كبديل.

وقال حساب يحمل اسم “الساحل الغربي”: “يجب إدخال فيتفا ومؤمن زكريا فورًا، وبدون ما يخرج مهند عسيري”، فيما كتب آخر: “دخول فيتفا وخروج عبدالفتاح عسيري بالدقيقة 67 دخول مؤمن زكريا وخروج مهند عسيري بالدقيقة 75 أنت مع قناعات ريبيروف”.

وبعد إحراز مهند عسيري الهدف الأول في مباراة الأهلي وتراكتور قال الإعلامي محمد سعد الله: “مهند عسيري السيف الذي لا يصدأ”، وقال أبوجركل: “مهند عسيري مهاجمنا في روسيا 2018”.

وكتب محمد السبيعي: “المحظوظ مهند عسيري يسجل الأول للأهلي”، على هاشتاق الأهلي تراكتور قال الإعلامي وليد سعيد: “قول.. الأهلي يسجل الهدف الأول..”، كما تفاعلت الجماهير عبر هاشتاق مؤمن زكريا بعد نزول اللاعب المصريين متوقعين ظهوره بمستوى جيد.

وعبرت الجماهير عن استيائها من خسارة الوحدة الإماراتي، وقال الإعلامي معن القويعي: “يا ساتر الوحدة الإماراتي مهزوم ب أربعة!!”، وكتب هولمز الهلالي: “نهاية المباراة بخسارة الوحدة بخمسة أهداف مقابل لا شيء مدرب الوحدة الإماراتي”.







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