متحدث التحالف: الجيش اليمني كبد الانقلابيين خسائر فادحة في عدة نقاط

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف تسهل كافة التحركات على الأرض، لافتًا إلى أنهم لا يزالون بانتظار بعض التأكيدات من الحوثي لضمان تحرك المواد الإغاثية.

وقال متحدث التحالف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض : لا نزال نعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ الطوال لأبناء محافظة حجة.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التحركات للجيش اليمني تكللت بالتقدم والسيطرة على عدة مناطق في اليمن تكبدت خلالها الميليشيات الكثير من الخسائر.

وأوضح أنه تم إعادة الأمن والاستقرار في عدن بعد استجابة كافة المكونات لبيان التحالف.

وكشف متحدث التحالف عن استمرار جميع المنافذ في تقديم كافة التسهيلات ودخول البضائع إلي اليمن.







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