متحدث التحالف: 3 مبادرات جديدة للدعم الإنساني في اليمن غدًا

المواطن - واس

رحب المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي ‏بأي جهود دولية من شأنها إحلال السلام في اليمن، مؤكداً أن ذلك يتفق تماماً مع مبادئ دول التحالف ‏الملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني إنسانياً وعسكرياً.

وأوضح في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم , أن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تسير وفق المخطط لها تماماً، وتمضي باتجاهٍ تصاعدي، فيما يتعلق بالمبادرات التي تتضمنها خطة هذه العمليات الإنسانية، مشيراً إلى 3 مبادرات جديدة سيجري غداً توقيع عقودها، ستشكل رافداً جيداً للعمل الإنساني على الأراضي اليمنية، متطلعاً إلى مزيدٍ من الشراكات مع مختلف المنظمات العالمية ذات العلاقة بأعمال الإغاثة وتأهيل البنى التحتية والجهود الإنسانية.

وعن نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، كشف المالكي عن استفادة 544.037 مواطناً يمنياً من المساعدات الإنسانية المقدمة ضمن هذه العمليات منذ انطلاقها وحتى اليوم، مبيناً أن تلك المساعدات بلغت 75.623 تنوعت بين غذائية وإيوائية وصحية، كما قدر إجمالي المساعدات الخاصة بالمشتقات النفطية بـ 180.000، قدمت لتأهيل وإصلاح البنية التحتية في مختلف المحافظات اليمنية، فيما بلغ مجموع التصاريح التي منحتها قوات التحالف من خلال خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية خلال الفترة من 26 مارس 2015م وحتى 12 فبراير الحالي 18557 تصريحاً موزعة على المنافذ البحرية والبرية والجوية.

واستعرض المتحدث باسم قوات التحالف عبر عرضٍ مرئي صوراً للعمليات الإنسانية التي وصلت لعموم المحتاجين من الأسر اليمنية في مختلف أنحاء اليمن، لا سيما الأسر التي تعيش في مواقع لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي لا تتوانى عن انتهاك جميع القوانين الدولية الإنسانية والعسكرية، لافتاً النظر إلى استمرار هذه الميليشيا الإرهابية في تجنيد الأطفال اليمنيين وغيرهم من جنسيات أخرى، والزج بهم في مواقع القتال، في انتهاك سافر لطفولتهم التي يرفض العالم بأسره مساسها بأي نوعٍ من أنوع الخطر والأدلجة، مشيراً إلى تزامن هذا العمل غير الإنساني وتضاربه مع الذكرى التي اعتادت الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 12 فبراير من كل عام قيادة العالم وتذكيره في يومٍ عالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، مؤكداً أن الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا الحوثية الإرهابية عرضة لمثل هذه المأساة.

وشدد العقيد المالكي على استمرار قوات التحالف في مساندة ودعم الجيش اليمني النظام لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من الميليشيا الانقلابية، والوقوف سداً منيعاً على الحدود السعودية من اختراقات هذه الميليشيا التي طالما فشلت في مساعيها اليائسة في هذا الصدد، مؤكداً أن قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ستظل صاحبة السبق في هذا الأمر ومن تملك المبادرة والتمكين مع الجيش اليمني النظامي بأرض المعركة في الداخل اليمني، حتى استعادة وتحرير باقي الأراضي اليمنية، مستدلاً بالتقدم والانتصارات المحققة للجيش اليمني بصورة يومية – ولله الحمد – ، مستعرضاً عدداً من المواقع المحررة في محافظات تعز وصعدة والبيضاء والضالع والجزء الشمالي من أمانة العاصمة صنعاء.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اسهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للممتلكات الخاصة بالمواطنين، ما يؤكد تجرد هذه الميليشيات الإرهابية من الإنسانية وتجاهلها لجميع الأعراف والقوانين الدولية، وتجسد تخبطها وخذلانها واقتراب نهايتها بعون الله تعالى، مشيراً إلى أن إجمالي المواقع والأسلحة والمعدات التي خسرتها هذه الميليشيات لصالح الجيش اليمني النظامي بلغ 281 من الأسلحة والمعدات والمواقع عسكرية.







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