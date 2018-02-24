مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا 30 يومًا

المواطن- متابعة

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع هدنة في سوريا لمدة 30 يومًا.

وطالب القرار كافة الأطراف بوقف الأعمال العدائية.

وكان اجتماع مجلس الأمن للتصويت على وقف لإطلاق النار في سوريا قد بدأ، مساء اليوم السبت.

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القرار الكويتي السويدي سلسلة تأجيلات منذ الخميس، في ظل تواصل المفاوضات بين مندوبي دول المجلس دون التوصل إلى قرار نهائي.

والخلاف الأساسي الذي أدى لتأجيل الجلسة كان بين الروس والأميركان، حيث لا تريد موسكو وضع موعد محدد لوقف إطلاق النار، وجعله في أقرب وقت ممكن، فيما يصر الأميركيون على وضع زمن محدد.







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