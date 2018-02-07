مجلس الشورى يطالب بتطوير البنية التحتية لـ”التخصصي”

المواطن - الرياض

طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفى لمواكبة المستجدات الطبية والخدمات الصحية.

كما طالب مجلس الشورى المستشفى بعم جهود مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في المجال الوقفي لتنويع مصادر تمويله واستثمارها في تطوير الخدمات التي يقدمها المستشفى .

ودعا مجلس الشورى المستشفى كذلك إلى العمل على دعم ميزانية الأبحاث العلمية في المستشفى والتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتسريع آلية الصرف المعتمدة لتلك الأبحاث , بما يلبي احتياج المملكة في هذا المجال.

يذكر أن مجلس الشورى قد وافق اليوم على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل بعد إعادته للمجلس استناداً للمادة ١٧ من نظام الشورى.

وتضمنت التعديلات منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين.

كما طالب مجلس الشورى وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على توطين الوظائف في كافة المؤسسات الإعلامية، والسعي لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحد من تسرب ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من قطاعاتها المختلفة، إضافة إلى مطالبتها بحصر وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة، وطالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بوضع نظام وطني للبث الطارئ بحيث يفعّل عند الحاجة وبتوجيه قيادي.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، وعلى مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.







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