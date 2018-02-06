مجلس منطقة الرياض يقر زيادة بعض المشاريع التنموية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم جلسة مجلس المنطقة الأولى لدورته الثانية لعام 1439 هـ في مكتب سموه بقصر الحكم.

​وقد بدأ سموه الكريم الاجتماع بحمد الله وشكره على ما حظيت به الميزانية العامة للدولة لهذا العام من اعتمادات مالية لمشاريع تنموية على مستوى المملكة لتتواصل مسيرة التنمية والتطوير في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين .

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كما رحب سموه الكريم بأعضاء المجلس المنظمين مؤخراً وهم سعادة الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح بن سلمة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية ممثلاً عن وزارة الثقافة والإعلام وكذلك سعادة المهندس/ سليمان بن عبدالله البصيلي مدير عام المياه بمنطقة الرياض وكذلك سعادة الأستاذ/ خالد بن سعد القحطاني مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الرياض .

وعقب الاجتماع أوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس/ خالد بن عبدالله الربيعة بأنه في إطار ما يقوم به مجلس المنطقة من متابعة مستمرة لتنمية المنطقة الاطلاع على المواضيع المقدمة للمجلس، حيث تم استعراض ما قامت به الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض من خلال مهرجان الحريق الثاني للحمضيات من فعاليات خلال المهرجان وقد أشاد سموه الكريم بفعاليات هذا المهرجان وما تسهم به مثل هذه المهرجانات كونها إحدى وسائل الجذب للمنطقة وتشجيع باقي المحافظات للإسهام بمثل هذه الفعاليات الجاذبة .

بعد ذلك اطلع المجلس خلال الاجتماع على عرض موجز عن أهم المشاريع المعتمدة في ميزانيات الجهات الحكومية الخدمية في المنطقة للعام الحالي والتي كان من أبرزها مشاريع أمانة منطقة الرياض المعتمدة مع الاستمرار على صرف المشاريع القائمة وزيادة بعض التكاليف لبعض هذه المشاريع ، كما حظيت وزارة النقل بعدد من المشاريع وزيادة التكاليف لعدد من المشاريع القائمة ومن أهمها اعتماد ازدواج طريق الرين/بيشة بقيمة 570 مليون ريال.

​كما أحيط المجلس علماً بما تم التواصل بين لجنة متابعة المشاريع في مجلس المنطقة وبعض الجهات الخدمية حيال معالجة معوقات المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة .​

بعد ذلك قام المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمشتملة على تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية وغيرها من المواضيع الأخرى، وقد اتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم أعضاء المجلس على ما يقدمونه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات القيادة وتلبية احتياجات المواطن في كافة المجالات.