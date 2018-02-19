مجمع الدمام الطبي ينجح في تثبيت كسر فقرة ظهر لمصاب

المواطن - واس

نجح مجمع الدمام الطبي في تثبيت كسر في الفقرة القطنية الأولى، لمصاب نتيجة حادث مروري تسبب له في كسر بالفقرة القطنية الأولى، إذ تعد الأولى من نوعها في المجمع التي يتم إجراؤها بتداخل جراحي محدود.

وأوضحت صحة الشرقية أن الفريق الطبي أجرى عملية فتح الجمجمة لتخفيف ضغط الدماغ وعملية جراحية لتثبيت كسر انفجاري في الفقرة القطنية الأولى في منطقة الظهر، ولازال المصاب يرقد في المجمع لاستكمال العلاج اللازم، مشيرة إلى أن العملية الأولى تميزت بكونها‏ محدودة التداخل على خلاف الفتح الجراحي الكبير، حيث تم تركيب جميع المسامير ‏والأعمدة من جروح صغيرة لا يتجاوز طول الواحد منها 1.5 سم تحت‏ توجيه جهاز الملاحة العصبية.

وأفادت أن هذه العمليات تتميز بقلة الوقت اللازم لإجراء الجراحة وتقلل كمية ‏الدم المفقود مع نسبة حدوث التهابات قليلة مقارنة مع العمليات المفتوحة، حيث تم استخدام جهاز الملاحة العصبية للحصول على الدقة القصوى أثناء تثبيت المسامير مع الحصول على أشعة مقطعية آنيّة أثناء العملية عن طريق جهاز O-arm.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :