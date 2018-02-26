محافظ البرك يستقبل مدير الهيئة في عسير ويرعى ختام المخيم التوجيهي

المواطن - سعيد آل هطلاء - البرك

استقبل محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي، فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مساعد مدير عام الفرع الشيخ إبراهيم الكناني، وعدد من مدراء الإدارات بالفرع ورئيس هيئة محافظة البرك.

وتباحث المحافظ وفضيلة المدير العام سبل التعاون المشترك بينهما فيما يخدم المحافظة فيما يتعلق بعمل الهيئة.

وقدّم المدير العام خلال الزيارة شكره للمحافظ على جهوده المثمرة التي ساهمت في تسهيل أعمال الهيئة بالمحافظة ، بعد ذلك توجه المحافظ إلى مقر المخيم التوجيهي لرعاية حفل ختام أنشطة وبرامج المركز التوجيهي التي عقدت خلال الفترة من 5 _ 8/ 6 / 1439 تحت عنوان (شبابنا فخر لنا) وكان في استقباله فضيلة مدير عام الفرع، وعدد من قيادات فرع المنطقة.

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة المدير التنفيذي للمركز التوجيهي رئيس هيئة البرك الشيخ أحمد الحسين الهلالي، عقب ذلك تفضّل مدير عام الفرع بكلمة ضافية بهذه المناسبة.

ثم اختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة التي كان لها دور بارز في إنجاح البرنامج التوجيهي بالمحافظة، بعد ذلك تم السحب على الجوائز للحضور وهي عبارة عن جوال آيفون، ورحلة بحرية، وعدد من الجوائز القيمة، ثم تفضل المدير العام بتقديم هدية تذكارية لسعادة محافظ البرك على رعايته لهذه الأنشطة التوعوية والتوجيهية. وعلى هامش هذه الفعالية تفضل فضيلة المدير العام بزيارة هيئة مقرّ محافظة البرك ودوّن كلمة بسجل الزوار بالهيئة شكر فيها منسوبي هيئة البرك على جهودهم وأنشطتهم المتميزة.







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