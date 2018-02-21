محاور عديدة ضمن منتدى الرياض الدولي الإنساني الأسبوع المقبل

المواطن- الرياض

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، منتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان “العمل الإنساني مسؤولية دولية”، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات الرياض.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بهذه المناسبة الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز لرعايته للمنتدى، وقال: شرف لنا أن يكون منتدى الرياض الدولي الإنساني برعاية خادم الحرمين الشريفين.

وأكد أن المنتدى يعد الأول من نوعه في المنطقة ومنصة للتغيير القيّم وإيجاد الحلول العملية في المجال الإنساني بما يسهم في تحديد احتياجات العمل في هذا المجال.

وأشار إلى أن المنتدى سيستعين بخبرات الأفراد والمنظّمات العاملة في المجال الإنساني، لمناقشة القضايا الرئيسة التي تخص التخطيط الإنساني وإيصال المساعدات، إلى جانب تشجيع المشاركين على تطوير إستراتيجيات جديدة تساعد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأفاد الدكتور الربيعة بأن هدف المنتدى يأتي لتعزيز وتسويق أفضل معايير العمل الإنساني وتطوير الممارسات المثلى المعمول بها لتناسب الوضع الإنساني العالمي الراهن، وتحسين مستوى الآليات لتواكب المشهد الإنساني المتغيّر، مشيرًا إلى أن المنتدى يشارك فيه عدد من صناع القرار في المجتمع الإنساني الدولي، والوكالات والمنظّمات الدولية والمحلية الحكومية وغير الحكومية وأكاديميون وباحثون متخصصون في المجالين الإنساني والإغاثي.

وأضاف: “يناقش المنتدى عدة محاور منها ربط المساعدات الإنسانية والتنموية، وتطوير السياسات في ظل البيئة التشغيلية المتغيّرة ودراسة الظروف الصحية على المستوى العالمي وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك مناقشة توطين المساعدات من خلال تمكين وبناء قدرات المنظمات المحلية والدول والمجتمعات المستضيفة، فيما ستقدَّم مخرجات الجلسات للمشاركين في المنتدى عبر تقرير شامل يحوي ملخص النتائج، ومن خلاله يزوّد المشاركون بمبادئ لتبنيها، والعمل وفقها في ميدان العمل الإنساني.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :