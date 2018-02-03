محاولة فاشلة لتهريب 500 قرص مخدر من مطار القاهرة إلى الرياض

المواطن- القاهرة

قبضت سلطات مطار القاهرة في مصر، اليوم السبت، على راكب خليجي، حاول تهريب مخدرات داخل حقيبته، أثناء إنهاء إجراءات سفره برحلة الخطوط السعودية رقم 314، المتجهة إلى الرياض.

وقالت مصادر أمنية مصرية: إن رجال أمن المطار اشتبهوا في المقبوض عليه، ليضعوه على جهاز الفحص بالأشعة، والذي كشف عن وجود أجسام معتمة بداخل حقيبته.

وتابعت المصادر أن بفتح الحقيبة عُثر على 500 قرص مخدر بداخلها، لتحرر السلطات محضرًا للمقبوض عليه وتُحيله إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها والتحقيق معه.







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