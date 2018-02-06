محبو النصر يدعمون الجماهير بطريقتهم الخاصة

المواطن - مروة نبيل

حرص مُحبو وعُشاق نادي النصر، على مساندة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في مباراته المقبلة أمام الهلال؛ ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، بطريقتهم الخاصة.

وقال حساب العالمي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إن محبًّا للنادي تكفل بقيمة ألف تذكرة لمباراة النصر الهلال، فيما تكفل يوسف الدبل بقيمة 500 تذكرة للقاء الجولة الـ21.

وأكد حساب النصر أن هذه الخطوة، جاءت كدعم منهم لجماهير العالمي في وقوفها المعتاد ومساندتها للفريق، على أن يتولى مجلس الجماهير توزيع هذه التذاكر، وثمنت إدارة العالمي هذه المبادرة الداعمة للفريق.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الهلال، يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.







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