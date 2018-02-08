محرز يُحدد شرطه لإنهاء تمرده على ليستر سيتي

المواطن - محمد سمعة

أبدى الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي استعداده لإنهاء تمرده على فريقه في حال السماح له بالرحيل عن صفوف الثعالب بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة Times نقلًا عن مصادر خاصة أن رياض محرز وعد إدارة ليستر سيتي بالعودة لصفوف الفريق في حال تلقيه الموافقة على الرحيل في صيف العام الحالي.

وأبدى محرز غضبه في الفترة الأخيرة بسبب عدم موافقة إدارة ليستر سيتي على رحيله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة حيث امتنع عن الحضور إلى تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

وقد حقق محرز لقب الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي في موسم 2015-2016.







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