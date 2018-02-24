محمد بن راشد يعلن عن وظيفة بمليون درهم بشرط واحد!

المواطن- متابعة

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، اليوم السبت، عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

وأعلن محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شروط الوظيفة، وقال: “مطلوب للعمل معنا في 2018 وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة”.

وهذا الإعلان يأتي ضمن مبادرة “صناع الأمل” التي أطلقها محمد بن راشد وفاجأ الجميع العام الماضي بتتويج خمسة صناع أمل بلقب “صانع الأمل الأول”، مؤكداً بأنهم كلهم أوائل وكلهم يستحقون اللقب، وما يقدمونه من أجل خير الإنسانية يجعلهم جميعًا منارات للعطاء يهتدي الناس بها.

وفي وقت سابق قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة “صناع الأمل” خمسة ملايين درهم إماراتي، لتكون جائزة العطاء الأغلى من نوعها في العالم.

وفازت المغربية نوال الصوفي بالجائزة الأولى لصناع الأمل العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة، جميعهم تنافسوا بمشاريع وأفكار تسهم في نشر الأمل في مجتمعاتهم.







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