محمد بن زايد العراب.. عاشق المملكة ومهندس نهضة الإمارات

المواطن- عبدالرحمن دياب

تاريخ جديد يسطره ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لبلاده، مرسومًا بريشة فنان عاشق للتراث، شجاعًا لا يخشى في الحق لومة لائم، اقتصاديًّا يهدف إلى النهوض بالإمارات صعودًا دون توقف.

علاقة محمد بن زايد بالمملكة

ولا يخفى على أحد علاقة محمد بن زايد بالمملكة، فهو العاشق حتى النخاع للسعودية، والدليل إطلاق اسم مدينة الرياض على أضخم مشروع في أبوظبي.

وضمن المواقف التي تؤكد محبة محمد بن زايد للمملكة، قطع حديثه مع ملك الأردن عبدالله الثاني، أثناء ختام “مناورات رعد الشمال” للنهوض وتقديم الماء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما يؤكد العلاقة الأبوية والأخوبة بينه وبين قيادة المملكة.

أشهر أقوال محمد بن زايد عن المملكة

الإمارات تقف بقوة وثبات مع السعودية أمام التحديات كافة التي تواجه دول وشعوب المنطقة على أسس راسخة من التضامن الأخوي والتنسيق الموحد.

السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بما تتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية، قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي.

السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار.

محمد بن زايد العسكري

وساهم محمد بن زايد في بناء الإمارات عسكريًّا وتطوير القوات المسلحة وتعزيز القدرات الدفاعية بها، حتى جعلت توجيهاته القوات المسلحة الإماراتية رائدة تحظى بتقدير عدد كبير من المؤسسات العسكرية العالمية.

أشهر أقوال محمد بن زايد عن الجيش الإماراتي

لقد كان قرار توحيد قواتنا المسلحة هو الانطلاقة الحقيقية الكبرى لتطوير قواتنا المسلحة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة بدءًا من تطوير القوى البشرية ومنظومات التسلح والتنظيم العسكري والعقائد القتالية والتدريب؛ حيث كان هناك قرار واعٍ بالانفتاح الرشيد على منظومات التسلح العالمية بما تملكه من تطور تقني عسكري للحصول على أحدث أنظمة التسليح وفق تخطيط علمي مدروس.

إن جهود تطوير وتحديث قدرات قواتنا المسلحة تنطلق من رؤية إستراتيجية تأخذ في اعتبارها المتغيرات الإقليمية والدولية وتواكب أحدث مستجدات الصناعات العسكرية والدفاعية من معدات وتقنيات ومنظومات متطورة، إضافة إلى ارتكازها على العنصر البشري ذي الكفاءة العالية والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر والتحديات والتطورات المستقبلية.

محمد بن زايد والعلم

ومن بعد توليه رئاسة مجلس أبوظبي للتعليم عمل محمد بن زايد بلا كلل لإقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية المرموقة عالميًّا، التي أعلن عن قيام عدد منها في أبوظبي، أو تم الانضمام إلى مشاريع مشتركة إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المتواجدة في أبوظبي.

ويستضيف الشيخ محمد بن زايد كل عام نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والمثقفين والخبراء والمبدعين من مختلف بلدان العالم في مجلس أطلق عليه: مجلس محمد بن زايد، لطرح آرائهم وتجاربهم النظرية والعلمية والتطبيقية حول مختلف المواضيع العامة والقضايا الحيوية ذات الصلة بتطورات العصر ومتطلباته، لاستشراف آفاق المستقبل.

أشهر أقوال محمد بن زايد عن العلم والتراث

تراث الإمارات سجل زاخر بالعبر والمواعظ والحكم الإنسانية التي لا غنى لنا عنها، فهي مصدر فخرنا واعتزازنا على مر الأزمان.

أتمنى أن يتواصل عطاء أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سياق حفظ تراث وطننا العريق الذي نأمل أن يظل نبراسًا نهتدي به صغارًا وكبارًا وشعلة تنير دربنا بفيض وهجها المتجدد.

الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تعمل على ترسيخ المهرجانات التراثية والثقافية كرسالة للأجيال الحاضرة والمقبلة مفادها أن صون التراث العريق والمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة يُعَدّ أحد أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري والإنساني.

محمد بن زايد عراب الاقتصاد الإماراتي

وبحسب إحصائيات وأرقام رسمية، شهدت الإمارات تطورًا هائلًا في المجالات الاقتصادية كافة؛ حيث تمت إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لها فانتقل من الاعتماد على صيد اللؤلؤ والإنتاج الزراعي المحدود إلى الاعتماد على النفط خلال المراحل الأولى من بناء الدولة.

وبعدها تم تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على إنتاج النفط، لتتحول إلى دولة متنوعة النشاطات الإنتاجية، متجهة نحو نموذج اقتصادي عالمي قائم على المعرفة وطاقة المستقبل.

ودليل الحراك الاقتصادي الكبير، انتقل مواطنو الإمارات من مرحلة العوز إلى أعلى مستويات الدخل على الصعيد العالمي، كما شهدت الدولة تطورًا كبيرًا في مجالَي الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات.

أهم أقوال محمد بن زايد عن الاقتصاد

يجب مضاعفة جهود تنويع مصادر الدخل.

ماضون في البحث عن مصادر بديلة للطاقة.

دعم القطاع الزراعي خط ثابت في إستراتيجية التنمية بالدولة.

العمل بروح الفريق سر نجاح أي مؤسسة.







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