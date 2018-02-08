محمد بن زايد يودع ملك الأردن بعد زيارته للإمارات

المواطن - متابعة

ودع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن لدى مغادرته الإمارات اليوم، بعد زيارة رسمية.

وكان محمد بن زايد بحث مع ملك الأردن آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين.

ونشر حساب محمد بن زايد على تويتر صورة توديع ملك الأردن قبل قليل مع تعليق مختصر جاء فيه :”محمد بن زايد يودع ملك الأردن لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية للدولة”.

ويقوم محمد بن زايد بجهود واضحة لتعزيز العلاقات الإماراتية بالعديد من الدول العربية والأجنبية ويحظى بمكانة كبيرة لدى العديد من الشعوب العربية.

ويلعب محمد بن زايد دورًا مهمًا في تنسيق المواقف العربية من خلال التشاور المستمر مع قيادات المملكة والعديد من الدول العربية، حيث التقى بالأمس مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي زار الإمارات قادمًا من سلطنة عمان.







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