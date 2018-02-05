محمد صلاح يحطم الأرقام.. وخدعة توتنهام تُثير إعجاب كلوب

المواطن- متابعة

أبهر النجم المصري محمد صلاح، متابعي الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب الأداء المميز الذي ظهر به أمام توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد روود” ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ووضعت مجلة “فور فور تو” الإنجليزية، صورة محمد صلاح على صدر غلافها لعدد شهر فبراير الجاري، معلقةً عليه: “محمد صلاح ملك كوب الجديد”.

وتعني كلمة “كوب”: “ملك أنفيلد”، وتابعت في عنوان آخر “محمد صلاح أثبت أن تشيلسي كان خاطئًا وأصبح ملكًا في أنفيلد”.

محمد صلاح يحطم الأرقام:

وبالأرقام، محمد صلاح هو الأفضل في الدوري الإنجليزي حيث إنه أكثر لاعب يشترك في الأهداف متفوقًا على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي باشتراكه في 27 هدفًا من خلال تسجيل 21، وصناعة 6 لزملائه.

وسجل محمد صلاح هدفين في تعادل توتنهام بنتيجة 2/ 2، جعلته يتعادل مع هاري كين في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا، لكن مهاجم توتنهام سجل التعادل ليستعيد الصدارة مجددًا.

ويعتبر محمد صلاح هو أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال 25 مباراة فقط، متفوقًا على لويس سواريز، فيرناندو توريس، ومايكل أوين.

ورفع ليفربول بأهداف محمد صلاح رصيده للنقطة 51 لينفرد بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما جاء توتنهام في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

إشادة باللاعب محمد صلاح:

وفي سياق متصل، أشاد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بمستوى محمد صلاح في مباراة توتنهام.

وقال يورجن كلوب في تصريحات ما بعد المباراة: “محمد صلاح سجل هدفين مميزين، لاسيما الهدف الثاني الذي كان رائعًا بكل المقاييس، لم أتوقع أن يسجل صلاح من هذا المكان، جميع من في الملعب كان يتوقع أن يقوم بتمرير الكرة، لكنه خدع الجميع ونجح في مراوغة مدافعي توتنهام وتمكن من إيداع الكرة في الشباك”.







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