مخالفات بالجملة في مطبخ بأحد فنادق المركزية بمكة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

أغلقت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة مطبخًا عشوائيًّا بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية، وذلك عند اكتشاف الموقع من قبل مراقبي البلدية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية والتشغيلية بداخله.

وقال المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، رئيس بلدية أجياد الفرعية: إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي في كل ما يتعلق بمتابعة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة، وبهدف تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات.

وأضاف أن البلدية، ممثلة في إدارة الخدمات وقسم الصحة العامة، نفذوا حملة موسعة في المنطقة المركزية، رصدوا خلالها عددًا من الفنادق المخالفة، كما ضبطوا مطبخًا عشوائيًّا غير مرخص في فندق بحي أجياد السد، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أنه نتج عن ذلك مصادرة وإتلاف ما يقارب 350 كيلو من الأطعمة والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وعدد كبير من الأواني والأدوات وأنابيب الغاز.

وشدد الزايدي على أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة جميع الفنادق والعمائر السكنية المخصصة للمعتمرين، والتأكد من نظامية تشغيلها صحيًّا، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين وزوار العاصمة المقدسة.







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