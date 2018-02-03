مخالفة الاشتراطات الصحية تغلق مستودع مواد غذائية بنجران

المواطن - واس

أغلقت أمانة منطقة نجران أحد المستودعات الخاصة بتخزين المواد الغذائية التابع لأحد الأسواق المركزية، بحي الأمير مشعل بمدينة نجران، وذلك لمخالفته للاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع، أنه تم الإغلاق الفوري للمستودع المخالف، واتخاذ الإجراءات المتبعة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في سوء التخزين، ووجود مواد منتهية الصلاحية، وأُخرى غير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى خلط المواد الغذائية بالمنظفات، وسوء الأرضيات، وعدم تخصيص مكان معين للرجيع، ووضعها في جميع أنحاء المستودع وخلطها مع المواد الصالحة للاستهلاك.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل حرص الأمانة على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق الإجراءات اللازمة الخاصة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المحال الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية والمنشآت العشوائية لتقديم أفضل الخدمات، والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.







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