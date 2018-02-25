مدافع مصر : هذا ما يقلقني عند مواجهة السعودية بالمونديال

المواطن - محمد سمعة

تحدث المصري أحمد المحمدي ظهير أيمن نادي آستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر عن المجموعة الأولى لمنتخب بلده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ونقل موقع الفيفا الإلكتروني تصريحات المحمدي والذي قال: المجموعة الأولى بها المنتخب الروسي والمنتخب السعودي ومنتخب الأوروغواي، مجموعة بالطبع ليست سهلة ولكننا سنقاتل للوصول إلى دور الـ16.

وأضاف المحمدي: مواجهة المنتخب السعودي تقلقني لأنه منتخب كبير وهذا يُعتبر لقاء ديربي وأتذكر كذلك آخر مباراة تقابلنا معهم في مباراة رسمية كان في كأس القارات في عام 1999 وخسرنا بخماسية مقابل هدف.

وتابع لاعب المنتخب المصري: مواجهة الأوروغواي ستكون قوية لأنه اللقاء الافتتاحي لنا وهم يملكون العديد من اللاعبين العظماء مثل لويس سواريز.

وأكمل المحمدي حديثه: مباراة المنتخب الروسي ستكون صعبة للغاية ولا يجب نسيان أنهم أصحاب الأرض والجماهير ستدعمهم بقوة.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض أول مباراة له في مونديال روسيا ضد منتخب الأوروغواي يوم 15 يونيو، ثم سيواجه منتخب روسيا، ثم المنتخب السعودي.







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