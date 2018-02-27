مدرب الأخضر الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ75 اليوم

المواطن - محمد سمعة

يحتفل المدرب البرازيلي كارلوس ألبيرتو بيريرا مدرب منتخب البرازيل والمنتخب السعودي السابق بعيد ميلاده الـ75 اليوم.

ويُعد كارلوس ألبيرتو بيريرا واحدًا من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم العالمية والعربية نظرًا لتدريبه للمنتخب الكويتي والسعودي من قبل.

هو كارلوس ألبيرتو جوميز بيريرا والذي وُلد في السابع والعشرين من فبراير في عام 1943 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ورغم عبقريته في التدريب لكنه لم يمارس كرة القدم على الإطلاق ولم يلعب في أي ناد ولم يمثل المنتخب البرازيلي من قبل.

بدأ كارلوس ألبيرتو بيريرا مسيرته في التدريب في عمر الـ24 عندما درب المنتخب الغاني، ثم استمر كارلوس ألبيرتو بيريرا في خوض المزيد من التجارب التدريبية مع نادي فلوميننسي البرازيلي.

ويذكر أن المدرب البرازيلي القدير ساهم في تأهل 5 منتخبات من قارات مختلفة إلى بطولة كأس العالم حيث ساهم في تأهل الكويت إلى كأس العالم 1982 في إسبانيا وساهم كذلك في تأهل منتخب الإمارات إلى مونديال 1990 بإيطاليا.

أهل المنتخب البرازيلي إلى مونديال 1994 في أميركا وفاز باللقب مع راقصي السامبا كما أهل منتخب بلاده إلى مونديال 2006 في ألمانيا.

ودرب المدرب البرازيلي كارلوس بيريرا المنتخب السعودي في آواخر التسعينات حيث ساهم في تأهل الأخضر إلى مونديال فرنسا 1998 لكن تمت إقالته بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية دون رد وقتها.

نال كارلوس ألبيرتو بيريرا مع المنتخب السعودي لقب كأس أمم آسيا عام 1988، كما فاز بلقب كأس الخليج مع المنتخب الكويتي في عام 1982.

درب المدرب البرازيلي كذلك منتخب جنوب إفريقيا في كأس العالم 2010 والتي أقيمت للمرة الأولى في القارة السمراء.







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