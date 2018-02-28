مدرب تشيلسي السابق مُرشح لتدريب آرسنال

المواطن - محمد سمعة

يتواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق بقوة في دائرة المرشحين لتدريب نادي آرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبعد خسارة آرسنال من نادي مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، طالبت فئات كثيرة من جماهير آرسنال برحيل المدرب الفرنسي أرسن فينغر لسوء نتائج الفريق تحت قيادته في المواسم الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب أنشيلوتي مرشح وبقوة لتدريب نادي آرسنال في الفترة المقبلة نظرًا لخبراته بالكرة الإنجليزية، حيث سبق له تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي وحصد معه لقب البريميرليج في عام 2009.

ويملك كارلو أنشيلوتي العديد من الخبرات والبطولات، حيث درب ميلان الإيطالي ونال معه لقبين في دوري أبطال أوروبا، كما درب نادي ريال مدريد الإسباني وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2014 على حساب نادي أتليتكو مدريد الإسباني.







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