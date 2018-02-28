مدرعة تأمين المنشآت النفطية.. عملاقة تسحق الإرهابيين

المواطن - الجنادرية

أبرز جناح قوات أمن المنشآت مدرعة، F150 المخصصة لتأمين المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، واستحوذت المدرعة العملاقة على إعجاب زوار الجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32”.

وتوفر المدرعة المميزة بتصميمها المضاد للرصاص، الحماية الكاملة لـ6 من العناصر الأمنية الذين تتسع لهم المدرعة، حيث تستخدم نوافذ زجاجية وإطارات معالجة لمقاومة الطلقات النارية، فيما يوفر هيكلها المعدني الحماية من الألغام والعبوات والقذائف الناسفة.

وتستخدم المدرعة في مواجهة محاولات استهداف المنشآت البترولية والحيوية بالأعمال الإرهابية، كما تستخدم أيضًا من قبل فريق التدخل السريع لتخليص الرهائن في أي عملية إرهابية تستهدف تلك المنشآت.







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