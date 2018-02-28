مدفأة تقتل أربعينية صعقًا في الباحة 

المواطن - محمد الزهراني - الباحة

تلقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بوفاة والدته البالغة من العمر (45 عامًا) داخل منزلهم الكائن بحي الباهر بمدينة الباحة.

وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أنه عند الساعة 3 ونصف صباح أمس الثلاثاء، ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية من أحد المواطنين يفيد فيه بوفاة والدته صعقًا، موضحًا أن الجهات الأمنية انتقلت إلى منزل المبلغ، وبإجراء المعاينة وجد أثر ماس كهربائي بالمدفأة وبالقاطع الكهربائي.

ولفت إلى أنه تم إجراء المعاينة للجثمان من قبل الطبيب الشرعي وصدر تقريره الأولي المتضمن وجود أثر جرح بإصبع يدها اليسرى وهو فتحة دخول التيار الكهربائي لجسمها؛ مما يدل على أن الوفاة عرضية نتيجة تعرض الضحية لصعق كهربائي وعدم وجود أي إصابات أخرى تدل على عنف أو مقاومة، موضحًا أنه تم تسليم الجثمان لذويها لانتفاء الشبهة الجنائية بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.







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