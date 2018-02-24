مدني المدينة يتلقى 1200 بلاغ بسبب الأمطار خلال يوم واحد

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

تلقت مراكز التحكم والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، 1200 اتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت عن الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع.

وباشرت فرق الدفاع المدني 9 بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و20 بلاغ احتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية، وعدة بلاغات التماسات كهربائية، وبلاغات دخول مياه داخل منازل.

وطبق المدني خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة، وباشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها، حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والالتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء، حيث تعطل محولان تم إصلاحهما في حينها.

وباشرت فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها، وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال يومي السبت والأحد، حيث وردنا تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات من صباح اليوم السبت الموافق 8/ 6/ ١٤٣٩ حتى يوم غد الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، ومنها:

عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة. الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وخاصة في الطرقات الزراعية وقت الأمطار خشية الانزلاق. البعد عن المجسمات الجمالية في الطرق واللوحات الإعلانية المعرضة للسقوط. الابتعاد عن أسلاك الضغط العالي والأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي. تجنب الأماكن المرتفعة والمكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق. الابتعاد عن الأماكن المسقوفة من الهنجر أو الزنك؛ لأنها معرضة للتطاير وتعرض للإصابة. عدم السباحة في المستنقعات المائية ومجاري الأودية. منع الاقتراب من الأودية أثناء التنزه؛ لأنها عرضة للانزلاق والانجراف. عدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات وتطبيق الخطط المعدة؛ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.







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