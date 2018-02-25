مديرية الأمن العام تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية النسائية عبر هذا الرابط

المواطن - واس

فتحت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب اليوم باب القبول للوظائف العسكرية النسائية برتبة ” جندي ” للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية، لخريجات الثانوية العامة وما فوق وذلك عبر البوابة بوابة التوظيف الإلكترونية ” هنا ” ويستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 / 6 / 1439 هـ.

وأوضحت مديرية الأمن العام أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن، علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات واجتياز الفحص الطبي، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك، وكذلك أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة وليّ أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الموقع، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :