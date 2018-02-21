مدير تعليم جازان يطمئن على صحة المصابين في حادث دراجي اليرموك

المواطن - علي شيبان - جازان

زار المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، عيسى بن أحمد الحكمي، بعد عصر اليوم عددًا من المصابين في الحادث المروري الذين تعرض له دراجو نادي اليرموك، أثناء ممارستهم هوايتهم على أحد طرقات محافظة أبو عريش، بمستشفى أبو عريش العام، واطمئن على حالتهم الصحية من مدير المستشفى المناوب والكادر الطبي المشرف على حالتهم، سائلًا الله عز وجل لهم الشفاء العاجل.

كما اطمأن على صحة المصابين بزيارة أسرة وذوي المتوفين في الحادث المروري في مقر العزاء، مقدمًا واجب العزاء والمواساة لهم.



ورافقه في زيارته مدير مكتب تعليم محافظة أبو عريش الدكتور حسن خضي، ومدير إدارة التخطيط والتطوير الدكتور محمد مطهر، ومدير إدارة قضايا المعلمين المشرف على إدارة المتابعة علي عطيف، ومدير إدارة الإعلام علي ضباح، ومدير مكتب المدير العام إبراهيم عقيلي، ومدير العلاقات العامة نزار رفاعي.







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