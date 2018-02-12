مدير هلال عسير يتفقد 5 مراكز إسعافية في قطاع تهامة

‏المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تفقد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن عبدالله بن مزهر، صباح اليوم الاثنين، 5 مراكز إسعافية بقطاع تهامة.

ويأتي هذا بهدف الوقوف على خدمات المراكز الإسعافية واحتياجاتها، خصوصًا في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده محافظات ومراكز تهامة خلال فصل الشتاء وتوافد الزوار لهذه المواقع، فضلًا عن كثافة مرتادي الطرق بها؛ مما يتطلب الجاهزية والاستعداد من قبل تلك لمراكز تحسبًا لأي تدخل طارئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد الشهري: إن هذه الزيارة استمرارًا لمتابعة سير العمل الإسعافي والوقوف على جودة الخدمة المقدمة بشكل مباشر، وكذلك التجهيزات الطبية والإسعافية المهمة لضمان تقديم خدمات إسعافية متميزة، بالإضافة إلى أداء الفنيين العاملين بالمركز وكيفية تقديم الخدمات الطبية والإسعافية والمشاكل التي يواجهونها والسعي لحلها.

ولفت الشهري إلى أن الزيارة شملت كلًّا من مركز إسعاف محايل وبحر أبو سكينة وبارق والمجاردة ورجال ألمع.

ورافق محمد بن مزهر في هذه الزيارة كل من المساعد للشؤون الإسعافية المكلف والمدير الطبي ومديرو التموين الطبي والمستودعات والمتابعة.







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