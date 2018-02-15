مدينة الملك سعود الطبية تنجح في تثبيت فقرتين لسبعيني

المواطن - واس

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بجراحة العمود الفقري، ولله الحمد في إجراء عملية نادرة لسبعيني، من خلال فريق طبي متخصص في تثبيت فقرتين للعمود الفقري جراء انزلاق بالفقرات نتيجة تعرضه لحادث مروري.

وأوضحت المدينة أن المريض كان يشكو من آلام في الرقبة مصحوبة بتنميل وضعف في عضلات اليد اليسرى، مبينة أن الفريق الطبي بقيادة استشاري العمود الفقري الدكتور معتصم عبيدات، أجرى عملية جراحية لإرجاع الانزلاق في الفقرات وتثبيت الفقرتين من الخلف باستخدام البراغي والقضبان المعدنية، وهي تقنية حديثة ومميزة بتثبيت الفقرة السابعة، حيث تم وضع أحد البراغي في الصفيحة العظمية.

ونوهت المدينة بأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد يومين من إجراء العملية وهو بحالة صحية جيدة.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية لها سجل بارز في مجال جراحات العمود الفقري، وتُعد مرجعاً في التعامل مع مثل هذه الحالات.







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