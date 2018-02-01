مرتكبو المخالفات المرورية يخدمون مصابي الحوادث المرورية بمستشفيات عسير

المواطن ـ عسير:

اتّفقت الجهاتُ المعنية في منطقة عسير، على بدء تطبيق برنامج العقوبات البديلة لمخالفي الأنظمة المرورية، لا سيما المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، حيث سيتم تطبيق البرنامج بهدف رفع الوعي لدى المخالفين، عبر انخراطهم في خدمة المصابين في جميع المستشفيات التابعة لصحة المنطقة، جراء الحوادث المرورية، وفق آلية تنفيذ تم الاتفاق عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنّه جاء ذلك خلال استقبال سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان في مكتبه صباح الخميس 1 شباط/فبراير الجاري، سعادة مساعد مدير مرور منطقة عسير العقيد محمد سعيد العسيري وسعادة مدير شعبة السلامة المرورية بمرور عسير المقدم إبراهيم بن علي الشهراني.

وأكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان، أنه تم توجيه مستشفيات المنطقة للتعاون في ذلك وبما يضمن تنفيذ المطلوب على أكمل وجه، وبما يحقق المصلحة العامة، كما تضمن توجيه سعادته، قيام مديري المستشفيات بالإشراف المباشر على تنفيذ ذلك، بهدف الحفاظ على حياة وسلامة شباب هذا الوطن، ولكي تصل الرسالة السامية المرجوة من هذا البرنامج، ويغرس الأثر في نفس المخالف، ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه.

وأشاد الهبدان بالجهود الكبيرة والمنظمة التي تقوم بها إدارة مرور عسير، والتي أسهمت على أرض الواقع وبحسب الإحصائيات الرسمية في خفض أعداد الوفيات والمصابين الذين تستقبلهم مستشفيات المنطقة بسبب الحوادث المرورية، مثمناً في الوقت ذاته التعاون الذي تقوم به إدارة مرور المنطقة مع صحة عسير .

بدوره، قدَّم مساعد مدير مرور عسير العقيد محمد سعيد عسيري، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على التعاون الملوس والمستمر الذي تقدمه صحة المنطقة.







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