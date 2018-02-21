مركز الاختبارات النظرية الجديد يسهل إجراءات شركات الطيران في الرياض

المواطن- الرياض

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بمركز الاختبارات النظرية بالرياض (130)، رخصة لمنسوبي الطيران من طيارين، ومهندسين، وفنيّي صيانة الطائرات، ومرحلي الطائرات، كما قام المركز بتسجيل وإصدار شهادات سبع طائرات، بالإضافة إلى قيام المركز باختبار (42) متقدمًا من الطيارين والمهندسين وفنيّي صيانة الطائرات واجتيازهم للاختبارات التي أقامها المركز الذي تم افتتاحه في نهاية شهر ديسمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات لجميع المتقدمين من مدينة الرياض والمدن المجاورة لها لتسهيل الإجراءات والخدمات التي يقدمها مركز الاختبارات النظرية.

ويأتي توجه الهيئة العامة للطيران المدني بافتتاح مركزٍ للاختبارات النظرية بالرياض تماشيًا مع انتقال مقرها الرئيس إلى مدينة الرياض، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات شركات الطيران ومنسوبيها في مدينة الرياض وما يجاورها للحصول على الخدمات التي يقدمها المركز بدلًا من السفر لمدينة جدة مما يسهم في توفير الجهد والوقت للمستفيدين من خدمات المركز الذي يقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها فرع مركز الاختبارات النظرية بمحافظة جدة للجهات الحكومية والشركات والأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الاختبارات النظرية بالرياض يقدم جميع الاختبارات النظرية لمنسوبي الطيران من طيارين، ومهندسين، وفنيّي صيانة الطائرات، ومرحلي الطائرات، ورخص الطائرات الخاصة والرياضية وغيرها، كما يضطلع المركز بأدوار هامة في تنظيم مزاولة المهن المرتبطة بصناعة الطيران والنقل الجوي، ومنها إصدار، وتجديد الرخص، ومعادلة الرخص الأجنبية للطيارين، والمهندسين، وفنيّي الصيانة بمختلف تخصصاتهم ومرحلي الطائرات، والمضيفين، وغيرها من الرخص ذات العلاقة بمجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تسجيل الطائرات للجهات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد.







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