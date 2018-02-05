مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية يعلن عن نفاد إصداراته

المواطن - الرياض

لفت جناح مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الذي يرأسه د. محمد بن صقر السلمي، أنظار زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته لهذا العام، إذ شهد إقبالا كبيرا على إصداراته البحثية والمعرفية من قبل المسؤولين والزائرين والمهتمين بمختلف هوياتهم وفئاتهم العمرية، وهو ما أسفر عن نفاد أغلب منتوجاته خلال سبعة أيام فقط أهمها: الخميني في فرنسا، الدور الإيراني في اليمن. التغلغل الإيراني في شمال أفريقيا، إضافة إلى مجلة الدراسات الإيرانية بمختلف أعدادها.

▪زيارات هامة:

لم تتوقف تفاعلات جناح المركز عند هذا الحد بل شهد أيضاً زيارات رفيعة المستوى من قبل شخصيات هامة في مصر والوطن العربي كالسفير السعودي أحمد قطان، ووزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم ورئيس جامعة الأزهر د. محمد المحرصاوي، بجانب المدير الإقليمي لمكتبة الكونغرس الأمريكية بالشرق الأوسط، إضافة إلى رؤساء صحف وكتاب وأكاديميين.

▪ لقاءات إعلامية:

خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب عقد مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية لقاءات إعلامية مطولة مع عدة قنوات مرئية وصحف ورقية؛ بهدف تعريف الجمهور بمنتوجاته ورؤيته المعرفية ودوره في صناعة رؤى أكثر التصاقا بالواقع وبالمعرفة، في سبيل إعادة تشكيل للمسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التعامل مع إيران بوصفها مكونا جغرافيا يحمل مقدارا حقيقيا من التهديد للأمن الخليجي والعربي خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

▪ شراكات بحثية :

بجانب كل ما سبق تمكن المركز من عقد اجتماعات مطولة مع مراكز بحثية متخصصة ومؤسسات عربية هامة لصناعة وبلورة رؤى مشتركة إيمانًا منه بضرورة العمل التكاملي وصناعة تكتل معرفي مع كافة الجهات ذات العلاقة. ومن أبرز تلك الجهات جامعة الدول العربية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركز الأهرام للدراسات الاسترتيجة والسياسية، الشركة القومية للتوزيع والنشر وجهات أخرى.







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