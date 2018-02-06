مركز الملك سلمان للإغاثة يعالج مرضى الأمراض العقلية من السوريين

المواطن - واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع منظمة أطباء عبر القارات في تركيا مشروعًا تنفيذيًا لإيواء وعلاج مرضى الأمراض العقلية في الشمال السوري ، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- .

وقّع عقد البرنامج في مقر المركز بالرياض اليوم مساعد المشرف العام للمركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ، الذي أوضح أن المشروع سوف يستفيد منه 1200 شخص من سكان مدينة أعزاز و ريف حلب الشمالي، مشيرًا إلى أن مدة المشروع 365 يومًا بتكلفة 524.048 دولارا أمريكيا وسيوفر المأوى والكساء ووسائل النظافة المناسبة للمرضى النزلاء في دار الرعاية، ويوفر جلسات العلاج النفسي والعلاج الدوائي والمتابعة الطبية والتواصل مع عوائل النزلاء وذويهم ودراسة إمكانية استيعابهم في مناطق سكنهم، كما سيتم تفعيل العيادة الخارجية لمتابعة الحالات الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد البيز أن هدف الشروع هو توفير الحماية والظروف المعيشية الكريمة والرعاية للنزلاء ، كما سيوفر الخدمة الطبية للنزلاء والمجتمع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :