مركز الملك سلمان يغيث 170 أسرة إضافية في مأرب

المواطن - واس

وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعداته المتنوعة للنازحين في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وأوضح رئيس فريق مركز الملك سلمان للإغاثة مدير إدارة الإغاثة العاجلة، فهد بن عايض العصيمي، أنه تم توزيع المواد الإغاثية والإيوائية التي تشمل الخيام والبطانيات والبُسط إلى جانب السلال الغذائية التي تزن الواحدة منها 74 كيلوجرامًا، والتي تكفي لستة أشخاص من الأسر النازحة في المخيم التي يبلغ عددها 170 أسرة هم بحاجة ماسّة لهذه المساعدات، مبينًا أن المساعدات تأتي ضمن عدة مشروعات يقوم بها المركز في جميع المحافظات، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وتستهدف النازحين والأسر المتضررة.

وأكد العصيمي حرص وتواجد فِرَق المركز في الداخل اليمني لدراسة الاحتياجات الأساسية وتلبية المتطلبات الإغاثية والإنسانية للأشقاء اليمنيين المتضررين والأسر الأشد احتياجًا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :