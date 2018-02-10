مركز عبدالرحمن السديري الثقافي يدعم الشباب المعماريين بجائزة دولارية

المواطن- الرياض

أطلق مركز عبدالرحمن السديري الثقافي مبادرة “دار العلوم” التي تهدف إلى تجديد مكتبة دار العلوم العامة بالجوف في مشروع تعاوني دولي يشارك فيه جامعة MIT الأمريكية وجامعة الفيصل وجامعة دار الحكمة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والمعهد الملكي البريطاني للهندسة المعمارية بالخليج، إذ خصص للفائز الأول بالتصميم جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي.

ونظم مركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالتعاون مع جامعة الفيصل، أمس، مؤتمراً حول مستقبل العمارة بالمملكة بمقر الجامعة بالرياض، شمل حلقات نقاش وورش عمل متنوعة بحثت عدداً من النظريات والممارسات والاتجاهات الحديثة في التصميم المستدام وآفاق التصميم المعماري المستقبلية، إضافة إلى حلقات نقاش أبرزها مستقبل المكتبة.

وأوضح زياد السديري، العضو المنتدب لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي، أن مبادرة دار العلوم تهدف إلى دعم مشاركة الشباب المعماريين وتطوير الأسس والتقنيات والوظائف المعمارية المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن المركز يسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030 ونشر الثقافة والمعرفة ورفع مستوى الوعي لدى المواطن.

وأشار السديري إلى أن مكتبة دار العلوم تسعى لمواكبة مستجدات المكتبة الرقمية وتحويل الدار من مساحة لتخزين الكتب إلى مركز اجتماعي مفتوح مرن متعدد الوظائف.

وشدد السديري على أن وظيفة “المكتبة” لها مفهوم اوسع من تقديم الكتاب أو المعلومة فقط، وسوف تستمر تلك المكتبات ولكن بالمقابل يجب أن تستوعب المتغيرات وتتفاعل معها، موضحاً أن المكتبة الرقمية موجودة اليوم وفي توسع، والمكتبة الورقية مثل الجامعة تؤدي وظيفة تتجاوز المعلومة.

ومن ناحيته، أكد محمد ال هيازع، مدير جامعة الفيصل بالرياض، أن هذا المؤتمر والمعرض يعدان حدثاً مميزاً تستضيفه الرياض ويمكن المختصين والمهتمين وطلاب الجامعات من الاطلاع على آخر المستجدات والإبداعات في العمارة.

وقال آل هيازع: إن جامعة الفيصل تقوم بجهود كبيرة نحو تطوير الفن المعماري وتستضيف المسابقات المعمارية للطلاب بهدف رفع مستوى وجودة هذا التخصص الحيوي الهام.







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