مرور تبوك يلزم المتهورين بخدمة المرضى ورعايتهم

المواطن _ وليد الفهمي _ تبوك:

وقعت إدارة مرور منطقة تبوك اتفاقية مع الشؤون الصحية بالمنطقة تتضمن إلزام السائقين المتهورين بتنفيذ برنامج الخدمة الاجتماعية في المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن المديرية وقعت اليوم مع إدارة المرور ضمن برنامج تعاون مشترك في المنطقة الشرقية التي تعد الأولى في إلزام السائقين المتهورين بالالتحاق ببرنامج الخدمة الاجتماعية في المستشفى.

هذا وستبدأ الجهات المعنية بتكليف المتهور بدوام جزئي في المستشفيات، وإطعام المرضى ومساعدتهم في احتياجاتهم، وتقديم تقرير شامل عن المرضى يومياً.

يأتي ذلك ضمن خطط التوعية المرورية، والتي سوف تطبق قريباً في جميع مناطق المملكة.







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