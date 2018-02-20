مستشار إعلامي: الملك أشهر من يؤدي العرضة فكلما قرعت طبولها شهر سيفه

المواطن- الرياض

أكد المستشار الإعلامي سلطان البازعي، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز هو أشهر من يؤدي العرضة، وهو مرتبط بها ارتباطًا عاطفيًّا ويتأثر كثيرًا كلما قرعت طبولها فيشهر سيفه للمشاركة.

وتابع البازعي، في حواره ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن حضور العرضة الدائم في الجنادرية يُحسب للملك عبدالله رحمه الله، الذي جعلها تقليدًا دائمًا في هذا المهرجان، مضيفًا: “رقصة العرضة كانت تؤدى قديمًا قبل الحروب لذلك ترتبط في الوجدان الشعبي بالمعركة”.

وأضاف: “سعدت عندما علمت أن فرقة الدرعية لديها الآن نشاط لتدريب الشباب على العرضة، وهذا هام لربط الناس بالعمق التاريخي”، لافتًا إلى أن محمد عبده قرب إيقاع العرضة من بعض ألحانه، ومن المهم أن تتعرف الأجيال الجديدة على هذه الرقصة ولماذا تمارس حتى الآن.

وشدد على أن العرضة يجب أن تظل تمارس على صفتها الأصلية وأن نحافظ على هيبتها وأصالتها، لكن لا مانع من أن يحاول الموسيقيون الاستفادة من إيقاعاتها، مقترحًا تكوين لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتشغيل قرية الجنادرية طيلة العام، لتصبح مصدر دخل لتمويل المهرجان السنوي.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الثلاثاء، حفل العرضة السعودية ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني والثلاثين، وذلك في مجمع الصالات الرياضية بالدرعية.







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