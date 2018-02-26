مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يحصل على شهادة CBAHI

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

حصل مستشفى القوات المسلحة بالجنوب مؤخراً على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الوطنية للمستشفيات وذلك بناءً على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من قبل المركز وتُمنح شهادة الاعتماد ( سباهي -CBAHI ) وفق معايير تحسين سلامة المرضى إضافةً إلى الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير وتنفيذ حلول عملية تتمحور حول المريض وعلى إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة استقبل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور/ سليمان بن محمد المالك بمكتبه بمبنى الإدارة العامة بالرياض مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب وعدداً من مدراء الأقسام بالمستشفى المساهمين في تحقيق هذا الإنجاز حيث سلم شهادة الاعتماد لمدير المستشفى.

وأوضح اللواء المالك بأن الحصول على هذه الشهادة يعد دافعاً للجميع إلى بذل المزيد من الجهد للتطوير المستمر للخدمة المقدمة من خلال ما تزخر به الخدمات الطبية والمستشفيات العسكرية من كوادر طبية وفنية وإدارية وتجهيزات أهلتها لذلك، مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله للعمل الدؤوب للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات القوات المسلحة بكافة مناطق المملكة، مشيداً بتزامن حصول المستشفى على هذا الاعتماد مع الجهود التي يقوم بها المستشفى في خدمة مصابي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي موجهاً التهنئة والشكر لكافة منسوبي مستشفيات القوات المسلحة على هذا الإنجاز.

مشيراً إلى أن مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يعد نموذجاً لمستشفيات القوات المسلحة ويحظى بتجربة وخبرة عريقة حيث يعد من أوائل المستشفيات في إجراء عمليات القلب المفتوح في الشرق الأوسط، حيث كان إجراء أول عملية في عام ( 1975م ) وإجراء أول عملية زراعة كلية بالمنطقة الجنوبية في عام( 1409هـ ).

ومن جانبه أوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب العميد/ عبدالله بن محمد الغامدي أن هذا الاعتماد سيكون مرحلة مهمة من العمل وفقاً لتطبيق المعايير التي تسهم في صناعة التحول النوعي الذي تشهده المنشآت الطبية من أجل خلق بيئة مثالية لرعاية المرضى، فضلاً عن ما يتضمنه هذا الاعتماد على دلالات التقدم في العمل الصحي من خلال توظيف التقنية الحديثة وتبني مبادئ التطوير والتثقيف والبحث العلمي.

الجدير بالذكر أن مستشفى القوات المسلحة بالجنوب حقق خلال عام ( 2017م ) العديد من الاعتمادات الدولية في المجال الصحي وهي شهادة الاعتماد من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ( JCI ) وإعادة اعتماد مركز طب الأسرة والمجتمع بأحد رفيدة وبنك الدم من قبل الجمعية الأميركية لبنوك الدم والمختبر من الجمعية الأميركية لعلوم الأمراض.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :