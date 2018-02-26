مشاركة طيران الأمن تلفت الأنظار في أفد 2018

المواطن - واس

يشارك طيران الأمن في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018″ في دروته الرابعة، ويحوي القسم الخاص بطيران الأمن عرضًا للعديد من الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار لأسطوله الجوي، ويتواجد مختصون طوال فترة المعرض للإجابة على أية استفسارات بهذا الخصوص.

وتأتي مشاركة طيران الأمن تطبيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة لتوطين التصنيع العسكري ودعمه محلياً، ويسعى طيران الأمن من خلال هذه المشاركة لتعزيز التواصل مع المصانع الوطنية وزيادة المحتوى المحلي من خلال تمكين المصانع الوطنية والمراكز البحثية المتخصصه للتعريف بمنتجاتها وإمكانتها والتعاون المثمر معها.

ووجه طيران الأمن خلال هذا المعرض الدعوة لجميع المختصين لزيارة الجناح والاطلاع عن قرب على الفرص المتاحة.







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