مشجع هلالي لتركي آل الشيخ: ابتعد عن الزعيم!

المواطن - مروة نبيل

وجه مشجع هلالي رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، من خلال مقطع صوتي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وجاء في المقطع الصوتي للمشجع الهلالي الذي نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”: “إلغاء هبوط الأهلي ومشيناها، دعمهم بلاعبين ومشيناها.. إرسال أهم لاعب هلالي إلى إسبانيا ومشيناها”.

وأضاف المشجع الهلالي قائلًا: “الحين تحرض الجمهور على دياز ولا شوفنا نفس الكلام مع مدرب الأهلي بغض النظر إنك ما لك دخل، الهلال له إدارة تُحسن التصرف.. تركي آل الشيخ ابتعد عن الهلال جزاك الله خير”.

ونشر تركي آل الشيخ المقطع الصوتي الخاص بالمشجع الهلالي، واكتفى بالتعليق عليه قائلًا: “ليه زعلان”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد كتب عبر حسابه على “تويتر”: “بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار”، خلال مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، التي انتهت بهزيمة الزعيم بهدف نظيف وشهدت طرد علي الحبسي.

ويبدو أن تعليق تركي آل الشيخ على أحداث مباراة الهلال والاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، أثار غضب المشجع الهلالي؛ ما دفعه لمطالبته بالابتعاد عن النادي.

يُذكر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، قد انتقل إلى صفوف فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، من أجل تطوير اللاعبين قبل المشاركة في كأس العالم 2018.







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