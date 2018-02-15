مشكلة أمام حساب المواطن.. لم يتغير الراتب أو البيانات وحُرم من الدعم!

المواطن- عبدالرحمن دياب

مشكلات جديدة وصلت إلى حساب المواطن بعد إيداع الدفعة الثالثة من الدعم يوم 11 فبراير الماضي.

وكانت المشكلة الأكثر غرابة هي لمواطن لم يغير أي شيء في بياناته؛ بحسب ما ذكر في شكواه، ولم يتغير راتبه، ولكن رغم ذلك لم يتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم له ضمن المستفيدين.

وقال المواطن: إنه حصل على الدعم في الدفعة الأولى والثانية، موجهًا قوله لحساب المواطن: “أعطني المشكلة عالجها لي!”.

ورد حساب المواطن عبر خدمة العملاء على “تويتر” بقوله: “نعتذر منك أخي الكريم بإمكانك تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الاستحقاق”.

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أن عدم نزول الدفعة الثالثة من الدعم لبعض المستفيدين يعود إلى تغيير في البيانات أدى إلى عدم استحقاق الدعم.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال اعتراضك على نتيجة الاستحقاق بإمكانك تقديم شكوى بعد مرور 5 أيام من تاريخ إيداع الدفعة.

كما أرفق حساب المواطن مقطع فيديو يعيد التذكير بآلية تقديم شكوى على قيمة الاستحقاق.







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