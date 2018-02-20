مشكلة النفط تؤرق نيجيريا بعد إنفاق 5.8 مليار دولار منذ أواخر 2017

المواطن- متابعة

أكدت شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أنها أنفقت 5.8 مليار دولار على واردات الوقود منذ أواخر 2017، بينما تسعى للتغلب على نقص في وقود السيارات يجعل النيجيريين يصطفون في طوابير لساعات عند محطات الوقود.

وفي 2016 رفع الرئيس محمد بخاري سعر الفئة الأعلى من البنزين إلى 145 نيرا (0.4603 دولار أميركي) في زيادة بلغت 67%، لكنه لم يلغِ حدًّا أقصى للأسعار خشية الإضرار بمحدودي الدخل.

ووجود حد أقصى للأسعار يجعل من الصعب على الكثير من المستوردين تحقيق أرباح من البنزين، واستوردت شركة النفط الوطنية ما يصل إلى 90% من حاجات البلاد من البنزين على مدى العام المنقضي.

وشهدت مناطق كثيرة في البلاد نقصًا في الوقود في الأشهر القليلة الماضية، بحسب “رويترز”.

وتعني تكلفة الوقود الرخيصة نسبيًّا في نيجيريا، إضافة إلى زيادات في أسعار النفط الخام في الأشهر القليلة الماضية أنه يمكن لمهربين أن يجنوا المزيد من المال ببيع الوقود المخصص للسوق المحلي خارج حدود البلاد، وهو ما يوجد نقصًا في البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وفي ظل نظام هش للتكرير، تعتمد نيجيريا بشكل كامل تقريبًا على الواردات في تلبية الطلب على البنزين الذي يبلغ 40 مليون لتر يوميًّا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :