مصادر “المواطن”: فيديو العاصفة الرملية في جدة قديم

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

أكدت مصادر “المواطن” أن المقطع المتداول لعاصفة رملية تجتاح مدينة جدة غير صحيح وهو مقطع قديم، لا يمثل الحالة التي ضربت جدة اليوم.

ونبهت المصادر المواطنين والمقيمين إلى عدم متابعة مثل هذه المقاطع، وأخذ المعلومات من مصادرها.

وتشهد محافظة جدة، منذ ساعات الصباح الأولى، موجة غبار كثيف على كافة أرجاء عروس البحر الأحمر؛ مسببة استنفاراً لكافة القطاعات الصحية والأمنية.

وحذَّرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.







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