مصر.. شركة عالمية للتنقيب عن البترول في خليج السويس

المواطن- القاهرة

أعلنت وزارة البترول المصرية أنها اتفقت مع شركة عالمية، أمس الاثنين، لإجراء مسح إقليمي بمنطقة خليج السويس.

وقال وزير البترول طارق الملا: إن الاتفاق جاء بما يساهم في جذب الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وفتح المجال لزيادة احتياطات إنتاج الزيت الخام هناك.

وتابع الملا، خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة، أن مصر تعمل على تحسين جودة منتجات الوقود بالتعاون مع شركات تسويق أجنبية.

وبدأت مصر العام الماضي الإنتاج من حقل الغاز العملاق “ظُهر” في البحر المتوسط بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميًّا.







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