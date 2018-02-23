مصر.. ما رمز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية؟

المواطن- القاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الرئاسي المقرر في السادس والعشرين من مارس المقبل.

وجاء في القائمة المرشحان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وأعلنت الهيئة موافقتها على اختيار المرشح عبدالفتاح السيسي لرمز النجمة، واختيار منافسه موسى مصطفى موسى لرمز الطائرة.

وذكرت الهيئة في بيان أن السيسي وموسى “استوفيا الشروط المتطلبة قانونًا” للترشح.

ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية لكلا المرشحين غدًا السبت ولمدة 28 يومًا.

وستجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجرى جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.







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