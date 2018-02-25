مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحتفل باليوم الوطني الكويتي بطريقته الخاصة

المواطن- واس

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم، باليوم الوطني الـ57 لدولة الكويت، من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار، بحضور القنصل العام لدولة الكويت في جدة وائل العنزي، ومساعد رئيس الهيئة للمطارات مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين في الجهات العاملة في المطار.

واستقبل القنصل الكويتي ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المسافرين القادمين من دولة الكويت على الرحلة رقم 500 لطيران الكويت في ساحة الطيران، حيث تم ترديد النشيد الوطني الكويتي، فيما قام عدد من الفتيات اللاتي يرتدين الزي الكويتي الأصيل بتوزيع الورود والحلوى والهدايا على الركاب وهن يرددن عبارات ترحيبية، وعبر الجميع عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، كما تم توزيع الحلوى وأعلام المملكة والكويت على المسافرين في الصالة الدولية.

وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة، كما تم أيضًا توزيع أكثر من ثلاثة آلاف هدية وباقة ورد وتوزيع ملصقات بحجم جواز السفر وحافظة بحجم بطاقة الهوية الوطنية تحمل ألوان العلم السعودي والكويتي.

وشارك في تنظيم الفعاليات عدد من الجهات العاملة في المطار، ومنها إدارة الجوازات وإدارة الجمارك السعودية والخطوط السعودية وشركات طيران ناس والشركة السعودية للخدمات الأرضية والشركة السعودية للتموين ومؤسسة أعمال الشاطئ، وشركة عربية لخدمات العربات، كما ساهمت شركة الفنون المرئية بعرض شعار الاحتفال وشعار الهيئة العامة للطيران المدني ومطار المؤسس في أكبر شاشة منحنية في العالم، والتي تقع على طريق الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن جانبه، قال مساعد رئيس الهيئة مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المكلف المهندس عبدالله الريمي: إن هذه المناسبة الوطنية لدولة الكويت الشقيقة تعكس مدى التلاحم والترابط وعمق العلاقة التاريخية بين قيادة البلدين الشقيقين.

وأعرب الريمي عن خالص التهنئة للكويت حكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ57 للكويت، متمنيًا للأشقاء في الكويت كل التوفيق والتقدم والازدهار.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية المهندس عمر بن محمد نجار: نسعد اليوم بمشاركة إخواننا في دولة الكويت الشقيقة فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني ومشاركتهم هذا الحدث، حيث إن العلاقات الوثيقة والمميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة أصبحت نموذجًا يحتذى به في العلاقات بين الدول.







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