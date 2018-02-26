المواطن - واس

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن معرض “أفد 2018” فرصة لتحويل المشاريع والأفكار إلى أعمال وأنشطة تُثري صناعة التقنية

جاء ذلك خلال زيارته أمس، للمعرض الذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية “المواطن“.

واستهل السواحة الزيارة يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، بجولة في أجنحة المعرض بما فيها جناح الوزارة، مستمعاً إلى شرح عن أهم المبتكرات الجديدة التي توصلت إليها الجهات المشاركة.

وأكد وزير الاتصالات حرص الوزارة المشاركة في الملتقيات والمعارض الرسمية داخل وخارج المملكة كافة، لأهداف كثيرة من ضمنها التبصير بالتطور الذي يرافق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية الجيدة التي يدخرها هذا القطاع الواعد.

وبين السواحة أن فكرة المعرض تقوم على دعم الصناعة المحلية، التي تمثل فرصة لتحفيز جميع الرياديين بمختلف تخصصاتهم للإسهام في هذا العمل الوطني الكبير، مجدداً التأكيد على أن مشاركة الوزارة تأتي أيضاً إلى جانب التعريف بالتطورات الكبيرة والهائلة التي تلازم القطاع بغرض دعم الفكر الإبداعي والابتكاري لتحفيز الشركات والمؤسسات التقنية الخاصة، والكادر السعودي المتخصص لتحويل مشاريعهم وأفكارهم إلى أعمال وأنشطة تثري صناعة التقنية وصولاً لتحقيق مبدأ التوطين على كافة الأصعدة، إلى جانب دعم توجهات رؤية المملكة 2030 التي خصصت مساحة كبيرة لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن معرض «أفد» يمثل محطة مهمة وأساسية للشركات العالمية لتوطين صانعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاعين العام والخاص السعوديين، مقدماً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على رعايتهما الكريمة للمعرض في دورته الرابعة.

يذكر أن مشاركة وزارة الاتصالات طيلة أيام المعرض والبالغة سبعة أيام، جاءت بهدف عكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية المعنية وكبريات الشركات الوطنية العاملة في القطاع، إضافة إلى التبصير بالثقل الكبير لهذا القطاع الذي أصبح من أكثر القطاعات فاعلية في مسيرة التنمية وفي تطور الأعمال، علاوة على إلقائه الضوء على تنامي استثماراته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :