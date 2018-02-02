معًا أبدًا.. كيف تستقبل الإمارات اليوم الوطني للمملكة كل عام؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

لا تترك الإمارات مناسبة تخص المملكة إلا وتشارك فيها حاملةً المحبة والود والتقدير للسعودية وقيادتها وشعبها.

وأكبر دليل على مدى الترابط بين الإمارات والمملكة، وحرص أبوظبي على المشاركة في اليوم الوطني للمملكة طوال السنوات الماضية؛ تقديرًا لدور السعودية في المنطقة، واحترامًا لعلاقة تاريخية لم تنقطع يومًا بل تزداد تماسكًا.

اليوم الوطني الـ87 للمملكة

وفي اليوم الوطني للمملكة الـ87، أطلقت الإمارات حزمة من المبادرات وسط مشاركة رسمية وشعبية في المشاركة بتلك المبادرات، والتي شهدت مشاركة القطاعين العام والخاص.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المملكة من خلال عدد من التغريدات في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، وقال: “كل التهنئة لإخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ87… وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها ومنعتها”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، والذي نشر صورًا له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: “معًا أبدًا‬ نحن والمملكة، عزهم عزنا، وبلدهم بلدنا، ومليكهم فخرنا كلنا، (معًا أبدًا)‬ في المصير، وفي خدمة الإسلام، وفي الدفاع عن الأوطان”، وتابع: “‏فرحة المملكة بيومهم الوطني هي فرحة لدولة الإمارات وشعبها، حفظ الله المملكة وملكها وشعبها الكريم”.

وأطلقت الإمارات وسمًا باسم “معًا أبدًا”، شهد مشاركة واسعة من البلدين ، وكان من ضمن الأكثر استخدامًا في موقع “تويتر” أمس، كما عمد مطار أبوظبي إلى وضع علم السعودية على أحد أبراجه، في خطة للمشاركة باليوم الوطني السعودي.

وشاركت وسائل الإعلام الإماراتية بنشر فيديوهات تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وتأتي ضمن مشاركة الإمارات احتفالات السعودية.

كما احتفلت إقامة دبي باليوم الوطني للمملكة عبر إصدار ختم خاص لهذه المناسبة بمطارات دبي يحمل شعار “معًا أبدًا”، فيما شاركت شركتا اتصالات ودو للاتصالات من خلال تغيير اسم شبكة الهاتف المحمول إلى الإمارات والسعودية معًا.

كما استقبل القادمون من المملكة إلى مطار دبي الدولي في المبنى 3 بالورود والحلوى والهدايا، وتم وضع عبارات ترحيبية على الشاشات، للترحيب بالقادمين من السعودية إلى الإمارات.

اليوم الوطني الـ86 للمملكة

وشاركت الإمارات السعوديين أفراحهم بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ86؛ حيث قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: نحتفل مع أشقائنا في المملكة بذكرى يومها الوطني، يوم له دلالته العميقة في انطلاق المسيرة لخير المملكة وخدمة المسلمين.

وأضاف: نبارك للقيادة والشعب السعودي باليوم الوطني ونثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين التي أعادت للعرب والمسلمين روح التلاحم والتكاتف، ‏ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة المجيدة نجدد فيها تضامننا مع المملكة الشقيقة ووقوفنا معها في عزمها وحزمها متفائلين بالمستقبل المشترك.

إلى ذلك استقبل موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العاملين بجوازات مطار دبي الدولي السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة، بمناسبة اليوم الوطني الـ86، كما وزع موظفو إقامة دبي بهذه المناسبة الحلوى على المسافرين السعوديين بمباني مطارات دبي كافة.

إضافة إلى ذلك بعثت طيران الإمارات ونجوم فريق ريال مدريد رسالة فيديو لتهنئة الشعب السعودي باليوم الوطني الـ86، حيث قدم 11 لاعبًا من نجوم فريق ريال مدريد تهانيهم شخصيًّا للشعب السعودي، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، وكريم بنزيما، وجيمس رودريغيز، وسيرجيو راموس.

وأيضًا واكبت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي احتفالات اليوم الوطني للسعودية، بتخصيص محتوى برامجها الحية والمباشرة احتفاءً بهذه المناسبة.

كما واكبت شبكة قنوات دبي الاحتفالات، من خلال كثير من البرامج والتغطيات الخاصة.

اليوم الوطني الـ85 للمملكة

وأيضًا شاركت الإمارات شقيقتها المملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ85، بطريقة خاصة وجميلة، وذلك بتوشح أبرز معالم مدينة دبي بالعلم السعودي وصور الملك سلمان بن عبدالعزيز وأشعة الليزر الخضراء.

وقدّم الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم التهنئة لحكومة وشعب المملكة قائلًا: “كل التهنئة للمملكة قيادةً وشعبًا باليوم الوطني الـ85 أدام الله عليهم أمنهم وحفظ ملكهم ووفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين”، وفقًا لصحيفة سبق.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم: “المملكة تحت قيادة أخي الملك سلمان تمضي بكل عزم وحزم لتعزيز منجزاتها، وحماية مكتسباتها وبناء مستقبلها، وفقهم الله لكل خير”.

ومن قبلها لم تترك الإمارات مناسبة أو يومًا وطنيًَا للمملكة إلا وأعلنت مشاركتها بود ومحبة لا تكون إلا بين الأشقاء.







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