مغردون في نعي #خزامة: ناقة أصيلة والمزاين علامة

المواطن – محمد صيام

عشق الإبل عادة متأصلة في البادية، فأهلها يعتنون بها كعنايتهم بأبنائهم، يطلقون عليها الأسماء ويعتنون بها أشد اعتناء، فقد يمرضون لمرضها ويحزنون بشدة إذا ألمّها أي مكروه.

وتلك حكاية الناقة خزامة، التي فجع عشرات المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي من عشاق الإبل ومتابعي أدق التفاصيل عنها، بنبأ نفوقها.

وحظيت خزامة بالكثير من الإشادة والاهتمام بعد نفوقها، ولربما أكثر مما لو بقيت على قيد الحياة، إذ نظم المغردون أبياتًا كثيرة من شعر الرثاء فيها وفي خصالها الحسنة وصفاتها المميزة.

والناقة وفق بعض المغردين، بلغ سعرها 35 مليون ريال، وشاركت في الكثير من مزاين الإبل، ووفق المغردين أيضًا فإنها لطالما حازت على أولى المراتب في مزاين الإبل.

ونظم أحد المغردين:

قولوا لناصر معوض خير

وأهل الوضح ترفع الهامة

لو العزا في البهيمة يصير

الشعب عزّا في خزامة

وكتبت أخرى:

الحزن فـ المشهد ما يحتاج تعليق

ما لـ البدو من حزنها اليوم طاقة

خزامة اللي بـ موتها سببت ضيق

تقول : موتة شيخ ما هي بـ(ناقة)

وأوضح بعض المغردين، أن قبيلة الدواسر لديها ناقتان مميزتان، إحداها نفقت بعد وفاة راعيها، والثانية خزامة التي نفقت اليوم، مؤكدين أنّ هاتين الناقتين لم يسبق لأحد أن هزمهما في مزاين الإبل.

وأضاف آخرون أن وفاة خزامة بالنسبة إلى عشاق الإبل لا تقل عن وفاة أي من نجوم الكرة العالميين، بالنسبة إلى عشاق الساحرة المستديرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :