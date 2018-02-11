مغردون: #قريبًا_عاصفة_ثلجية_على_الرياض وطقس العرب يعلق

المواطن - سعد البحيري

أطلق مغردون على موقع تويتر وسمًا بعنوان ” قريبًا عاصفة ثلجية على الرياض” حذروا فيه من تطورات في الأحوال الجوية على العاصمة خلال الأيام القادمة.

ونسب البعض تغريدات لجهات مرتبطة بالطقس تحذر من تدني درجات الحرارة.

لكنّ عددًا كبيرًا من المغردين استغرب من هذا الأمر مؤكدًا أن الرياض لا تشهد العواصف الثلجية إلا نادرًا.

من جانبه أشار مركز طقس العرب إلى أن الهاشتاق يتضمن مغالطات، حيث إن آخر مرة شهدت فيها الرياض عواصف ثلجية تعود إلى ما قبل 50 عامًا أو أكثر.

وقال مركز طقس العرب مغردًا: لمن يسأل عن الطقس في الرياض لا يوجد إلا الغبار.

وأضاف أن الغبار وارد الأيام القادمة بالذات يوم الربوع.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد توقع أمس حدوث تراجع في درجات الحرارة مصحوباً بالأمطار الرعدية على عدد من المناطق بدءاً من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وتوقع الإنذار المبكر حدوث ​​نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار وتصل سرعتها إلى أكثر من (55كم/س) ورؤية أقل من (1كم) على مساحات واسعة من مناطق الجوف وتبوك وحائل.

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة المناطق المفتوحة والطرق السريعة بوجه خاص يومي الاثنين والثلاثاء خلال النهار مع فرصة لهطول أمطار رعدية من مساء يوم الثلاثاء يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية.

وفي المدينة المنورة حذر الإنذار المبكر من ​​نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار تصل سرعتها إلى أكثر من (55كم/س) ورؤية أقل من (1كم) يومي الاثنين والثلاثاء خاصة خلال النهار مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية منها من مساء يوم الثلاثاء يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية.







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